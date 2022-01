Ucraina: ministro Esteri Kuleba, delusi da mancato invio armi della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto posto dalla Germania di fornire "armi difensive" all'Ucraina avrà un impatto negativo sulle relazioni tra i due Paesi per molto tempo. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al quotidiano tedesco "Welt am Sonntag" tornando sulla decisione del governo federale tedesco di escludere per il momento di fornire armamenti all'Ucraina per fare fronte ad una possibile invasione da parte della Russia. "Il rifiuto della Germania su questo tema delude anche l'opinione pubblica ucraina. Sfortunatamente, gli ucraini lo ricorderanno per decenni, e questo è triste per me come ministro degli Esteri. Vorrei che la nostra collaborazione fiorisse e che le persone nutrissero sentimenti amichevoli e cordiali per ciascuno altro", ha dichiarato Kuleba aggiungendo che l'Ucraina è delusa da questo "rifiuto continuo". Il capo della diplomazia di Kiev ha aggiunto che l'Ucraina ha subito perdite colossali nella seconda guerra mondiale e ora, quando Kiev è di nuovo minacciata, l'unica politica ammissibile è lasciarla difendersi. Il ministro ha evidenziato che in passato la Germania "ha commesso errori contro l'Ucraina". "Più forte è l'Ucraina, minore è il rischio di un ulteriore conflitto armato con la Russia", ha sottolineato Kuleba. (segue) (Geb)