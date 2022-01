Roma: assembramenti e spintoni nella notte a Trastevere, residenti "mancano controlli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assembramenti, spintoni, risse e ambulanze rallentate nei vicoli: un altro fine settimana caldo a Trastevere a causa della cosiddetta "movida selvaggia". I residenti lamentano "l'assoluta mancanza di controlli da parte delle forze dell'ordine". In alcuni filmati amatoriali, realizzati dai cittadini in via della Cisterna, intorno alle 23:30 di ieri, sabato 22 gennaio, si vedono assembramenti di giovani e giovanissimi in strada, e un paio di risse sfiorate tra spintoni e inseguimenti tra ragazzi. Un altro video, invece, mostra un'ambulanza in transito che fatica a oltrepassare un vicolo tra auto parcheggiate male, cantieri stradali e ragazzi che invadono la carreggiata. "Ci chiediamo che cosa avverrà in momenti di festa, come carnevale, oppure quando il tempo sarà più mite, in estate", spiega Simonetta Marcellini del Comitato Emergenza Trastevere raggiunta telefonicamente da "Agenzia Nova". "Siamo inferociti. Delle forze dell'ordine non c'è neanche l'ombra", conclude. (Rer)