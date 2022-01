Patrimonio: Libutti (Caio), Teatro Pietralata a Roma rischia chiusura, sia tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rischia di chiudere il Teatro Piccolo di Pietralata. "È un luogo di vita e cultura che i suoi gestori, con non pochi sacrifici, hanno portato avanti in questi anni. Fino all'arrivo di questa maledetta pandemia che ha reso impossibile far quadrare i conti e, quindi, pagare regolarmente il canone", spiega su Facebook Giuseppe Libutti dell'associazione Caio ed esponente di Sinistra per Roma. "Il Teatro Piccolo, come conseguenza, rischia di scomparire se la collettività e quindi anche la politica non se ne farà carico - aggiunge -. L'occasione è il nuovo regolamento di gestione del patrimonio pubblico che dovrà avere come primo obiettivo, si spera, quello di dare vita a quell'enorme patrimonio di proprietà comunale che versa in stato di abbandono. È doveroso unire le due cose, la tutela della cultura e della socialità ed il recupero dell'abbandonato, nel perfetto spirito sancito dalla nostra Costituzione nell'articolo 42. Non lasciamo il teatro piccolo da solo in questa battaglia". (Com)