Kuwait-Libano: ministro Esteri Al Sabah, avanzate proposte per placare crisi diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, attualmente in visita a Beirut, ha incontrato il primo ministro libanese Najib Miqati e il presidente Michel Aoun per presentare alcune proposte volte a placare la crisi diplomatica in corso tra Libano e Paesi del Golfo. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. “Diverse idee sono state presentate e discusse. Siamo in attesa di una risposta dalle autorità libanesi”, ha dichiarato il ministro Al Sabah dopo l’incontro con il presidente Aoun. “Vogliamo che il Libano torni ad essere com'era, un'icona del mondo arabo. Il Libano è un'oasi di speranza per tutti. È un rifugio per intellettuali ed artisti”, ha proseguito il capo della diplomazia kuwaitiana, evidenziando che "non vi è alcun interesse a interferire negli affari interni del Libano". “Le nostre relazioni diplomatiche con il Libano non si sono interrotte", ha sottolineato il ministro, invitando l'omologo libanese Abdallah Bou Habib e il premier Miqati in Kuwait per fine gennaio. Da parte sua, il presidente Aoun ha affermato che il suo Paese "accoglie con favore qualsiasi iniziativa araba volta a ristabilire le relazioni tra il Libano e i Paesi del Golfo" e ha assicurato che Beirut "si impegna ad applicare l'accordo di Taif e le decisioni giuridiche internazionali e arabe ad esso legate". Il Kuwait fornisce regolarmente assistenza finanziaria al Libano che sta attraversando una grave crisi economica, politica e sociale. Tuttavia, lo scorso ottobre le dichiarazioni dell’ex ministro dell’Informazione libanese George Kordahi riguardo all’intervento della coalizione a guida saudita in Yemen, hanno acceso uno scontro diplomatico tra Beirut e i Paesi del Golfo.(Res)