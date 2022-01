Ucraina: direttore Consiglio Affari esteri russo, non ci sarà aggressione, Putin vuole lanciare segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ da escludersi un'aggressione da parte della Russia all’Ucraina perché il presidente Vladimir Putin se avesse volto invadere il Paese vicino lo avrebbe fatto in maniera molto diversa. Lo ha detto il direttore generale del Consiglio russo per gli Affari esteri, Andrej Kortunov, in una intervista a “Mezz’ora in più” su Rai3. Secondo Kortunov, la Russia avrebbe “molto da perdere in caso di opzione militare” perché l’Occidente reagirebbe “con sanzioni che andrebbero a toccare il settore energetico”. Il direttore generale del Consiglio russo per gli affari esteri ha sottolineato che se il capo di Stato russo avesse veramente voluto invadere l’Ucraina, lo avrebbe fatto “tramite una guerra ibrida e non con un attacco militare su larga scala ammassando truppe al confine”. “Questo è da considerare più un segnale a Kiev su possibili ripercussioni nel caso in cui Kiev voglia conquistare il Donbass con le sue forze militari, oltre che un segnale all’Occidente del fatto che la Russia non è soddisfatta della situazione della sicurezza in Europa”, ha proseguito Kortunov secondo cui la scelta da Putin in merito all’Ucraina sarebbe una “terapia shock per dire che facciamo sul serio”.(Res)