Grecia: stampa, 2 nuovi terminali Gnl sorgeranno a Corinto e Alessandropoli (2)

- Il Gnl fluirà attraverso i gasdotti della Grecia (il Tap, l'Interconnettore Grecia-Bulgaria e quello in programma per l'interconnessione con la Macedonia del Nord) per raggiungere i Paesi limitrofi e ridurre la loro dipendenza dalla Turchia. Pertanto, rivela l'organo di stampa, oltre all'isola di Revithoussa, al largo delle coste dell'Attica, è probabile che la Grecia costruirà terminali anche vicino a Corinto e Alessandropoli. Il progetto del terminale Gnl ad Alessandropoli è prossimo all'annuncio della decisione di investimento. Con un budget di 363,7 milioni di euro, il progetto consiste nella realizzazione di una piattaforma galleggiante per la ricezione, lo stoccaggio temporaneo e la gassificazione del Gnl e un collegamento sottomarino e terrestre per raggiungere il sistema di trasporto nazionale ellenico. Il progetto è sviluppato da Gastrade del Gruppo Copelouzos con la partecipazione di Gaslog Investment, Depa Commercial, Desfa (gestore della rete del gas), e Bulgartransgaz Ead. (segue) (Gra)