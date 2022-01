Vaccino: Bellanova, non si neghi a chi sta completamento procedura permesso di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è uno strumento di lavoro importante per orientarsi nel mondo globalizzato con le giuste chiavi d’accesso" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "Nel nostro Paese ci sono cittadini extracomunitari in attesa di completare la procedura per il permesso di soggiorno, donne e uomini impegnati soprattutto nel lavoro di cura che, dopo aver già fatto le prime due dosi di vaccino si sono visti negata la terza causa scadenza della tessera sanitaria non rinnovata per evidenti motivi burocratici. Significa mettere a rischio la vita di queste persone e delle famiglie cui prestano assistenza e, con l'entrata in vigore del green pass rafforzato, limitare il raggio d'azione di persone e servizi di vitale importanza, il più delle volte insostituibili". Lo scrive su Facebook la presidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. "Ancora una volta lo ribadiamo con forza: il vaccino è un diritto di tutti perché significa tutela e salvaguardia della salute di tutti. A chi sta completando la procedura per il permesso di soggiorno questo elementare diritto deve essere assolutamente garantito. Chi di dovere se ne faccia carico, in fin dei conti si tratta di emanare una semplice circolare. Non dovrebbe poi essere così difficile", conclude Bellanova. (Rin)