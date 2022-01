Yemen: Usa intercettano nave carica di fertilizzante per esplosivi transitata dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha annunciato l'intercettazione di una nave che trasportava 40 tonnellate di fertilizzante, che può essere utilizzato per produrre esplosivi, transitata dall'Iran e in navigazione su una rotta storicamente utilizzata per il contrabbando di armi verso i ribelli sciiti Houthi in Yemen. Lo riferisce oggi il Servizio di distribuzione delle informazioni visuali della difesa (Dvids), legato al Dipartimento della Difesa Usa, secondo cui la nave è stata intercettata lo scorso 18 gennaio. La nave, apolide, era la stessa intercetta nel febbraio 2021 al largo delle coste della Somalia mentre trasportava armi. La Marina degli Stati Uniti ha trasferito la nave, il carico e cinque membri dell'equipaggio yemeniti ai funzionari della Guardia costiera dello Yemen. (Nys)