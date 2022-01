Ucraina: ministro Esteri Spagna, uniti con alleati nel dialogo ma pronti a ogni evenienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saremo uniti nella deterrenza se il dialogo non darà frutti. Tutti noi, Spagna, Stati Uniti e gli altri alleati, siamo impegnati convinti che questa sia la strada da seguire, ma "siamo anche preparati a qualsiasi evenienza". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", nel commentare le tensioni in merito ad una possibile invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Possiamo immaginare scenari fittizi, ma la politica estera è soprattutto prassi. È il momento di trovare le formule che ci permetteranno di avanzare sulla via della distensione e del dialogo", ha assicurato il capo della diplomazia spagnola. Secondo Albares non è "accettabile" tornare all'epoca delle sfere d'influenza, quando uno Stato "imponeva" a un altro quale dovesse essere la sua architettura di sicurezza e a quali organizzazioni dovesse appartenere, ha sottolineato il ministro in riferimento alla richiesta di Mosca che la Nato dia assicurazioni che non sarà ammessa nella sua organizzazione. "Il modello della guerra fredda è la cosa sbagliata da seguire. Quello che ci aspettiamo nel 21mo secolo è che tutti collaborino in modo che ci sia più prosperità", ha aggiunto Albares. (segue) (Spm)