Ucraina: ministro Esteri Spagna, uniti con alleati nel dialogo ma pronti a ogni evenienza (2)

- In merito al fatto se questa crisi sia un segno della debolezza dell'Europa dato che gli Stati Uniti e la Russia stanno negoziando da soli su un paese in territorio europeo, Albares ha risposto di voler essere "molto chiaro" su questo punto: "niente in Europa può essere deciso senza gli europei". A questo proposito, il ministro ha sottolineato che c'è "pieno accordo" con Washington. "Ora in una profonda riflessione sulla bussola strategica dell'Europa. Una volta che siamo d'accordo su questo, la cosa più logica da fare è parlare con il nostro partner naturale, che sono gli Stati Uniti, e vedere cosa possiamo fare insieme e cosa dovremmo fare da soli", ha evidenziato Albares. Sulle relazioni tra la Spagna ed il Marocco, particolarmente tese negli ultimi mesi, il ministro ha ribadito che quelle con la sua controparte di Rabat sono "molto fluide" ed ha auspicato relazioni diplomatiche del XXImo secolo "senza azioni unilaterali, reciprocamente e reciprocamente vantaggiose, dove il vicinato non è una causa di attrito, ma un modo per costruire insieme una regione di prosperità e stabilità comuni". Per quanto riguarda la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, accettata dagli Stati Uniti, Albares ha risposto che "ogni Stato sovrano è libero di determinare la sua posizione sulle varie questioni internazionali", ma la Spagna e gli Stati Uniti hanno lo stesso interesse a risolvere definitivamente un conflitto che va avanti da decenni. (Spm)