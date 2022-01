Roma: Palmieri (Pd), M5s impari a leggere Dup e bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se cinque anni non sono stati sufficienti al M5S, non tanto per imparare a fare gli amministratori capitolini, quanto almeno per capire la differenza tra il bilancio ed il documento unico di programmazione (Dup), allora noi gettiamo la spugna". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione capitolina ambiente e consigliere Pd Giammarco Palmieri, sulla questione dei fondi disponibili per il parco della Cervelletta. "Nulla è stato stralciato riguardo al parco della Cervelletta. Semplicemente, la previsione di 5,5 milioni del Dup è stata traslata al 2023 perché la precedente amministrazione non si è mai preoccupata di fare una cosa semplice ma necessaria per poter inserire in bilancio il finanziamento di un'opera: la progettazione - aggiunge Palmieri -. Perché l'amministrazione funziona con gli atti, non con i post su Facebook o sul sacro blog. E l'attuale amministrazione ha prodotto atti concreti: ha inserito in bilancio soldi veri, 155.000 Euro, per progettare la riqualificazione del parco e del Casale della Cervelletta, in modo da poter poi procedere alla gara e all'intervento vero e proprio. Vogliamo rassicurare i cittadini e i comitati: dopo cinque anni di personaggi in cerca d'autore oggi c'è un'amministrazione che i progetti li porterà a compimento”, conclude Palmieri. (Com)