Quirinale: Sgarbi, centrodestra ha in mano partita

- Il centrodestra "può decidere la partita per il Colle". Lo ha detto il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi, a Sky Tg24. "Se dice Draghi, la partita è chiusa", ha proseguito. Draghi "ha di fronte la possibilità di fare un governo più politico del suo, indicando lui il premier", ha spiegato. L’altra possibilità, per il centrodestra, è quella di "indicare un candidato del centrodestra che non sia Draghi, che potrebbe raccogliere voti di alcuni del Movimento cinque stelle", ha aggiunto.(Rin)