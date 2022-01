Quirinale: tenente colonnello Paglia, italiani hanno bisogno di essere rappresentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha bisogno di rinascere e gli italiani hanno bisogno di essere garantiti nel sentirsi rappresentati da chi li governa e da chi li arbitra. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d'Oro al Valor Militare. "L’elezione del presidente della Repubblica, in questo particolare e delicato momento storico, assume per la nostra Nazione, un significato diverso", afferma Paglia. "Una figura autorevole che sia la sintesi dell’identità nazionale che è fatta di tante anime che meritano tutte di essere rappresentate. Le diatribe politiche, le spaccature per i non accordi raggiunti, lacerano ed allontanano sempre più un popolo che vive altre e, purtroppo, tristi realtà. La pandemia, che ancora viviamo, ha lasciato e sta lasciando vuoti indescrivibili in cui l’uomo ha dovuto imparare da solo a fare i conti con una realtà ignota, ha combattuto e sta combattendo contro un nemico invisibile ma fin troppo esistente, una guerra diversa da come i libri di storia ci hanno raccontato", ha spiegato il tenente colonnello. (segue) (Res)