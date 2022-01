Quirinale: tenente colonnello Paglia, italiani hanno bisogno di essere rappresentati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto si è evoluto e si evolve in maniera veloce e ancor più cruenta, secondo Paglia. "E da questa emergenza che ha visto la morte di tanti connazionali e non solo, è necessario trarre un insegnamento ed è per questo motivo che mi rivolgo a tutta la politica, facendomi portavoce dei tanti messaggi che ricevo, di ritrovare l’unità nazionale, di lasciare gli interessi personali, di scegliere per il bene della Nazione che merita tutela e di lavorare affinché il nostro Tricolore sventoli sempre di più e sotto il quale ogni italiano si possa sentir orgoglioso e protetto. La storia è vero che insegna se c’è, però, qualcuno che abbia voglia di ascoltare ed in questo momento credo che si debba dare ascolto al Popolo che chiede unità, valori, lealtà, onore e identità", conclude Paglia. (Res)