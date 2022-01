Yemen: Unicef, raddoppiato in un mese il numero di bambini uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Yemen nell'ultimo mese è raddoppiato il numero dei bambini uccisi e dal 2015 più di 10.000 bambini sono stati feriti o uccisi. Lo denuncia in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). "La violenza è rapidamente aumentata dall'inizio dell'anno, prendendo una svolta ripida in diverse località dello Yemen. Secondo i rapporti, il numero di bambini uccisi solo dall'inizio dell'anno è di 17. E' quasi il doppio rispetto a tutto il mese di dicembre", ha dichiarato il direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, Ted Chaiban, secondo il quale "i bambini in Yemen continuano ad essere quelli che pagano di più e per primi per quasi sette anni di uno dei conflitti armati più brutali della storia recente". "L'Unicef invita le parti in conflitto in Yemen e coloro che hanno influenza su di loro a proteggere i civili, compresi i bambini, in ogni momento. Le aree popolate dai civili e le infrastrutture civili, comprese le strutture educative e mediche, non devono mai essere un obiettivo e dovrebbero essere sempre protette", ha proseguito Chaiban, rivelando che da quando il conflitto si è intensificato nello Yemen, l'Unicef ha verificato che più di 10.000 bambini sono stati feriti o uccisi. "Il numero reale è probabilmente molto più alto", a ribadito il direttore regionale. "Troppi bambini sono colpiti in una guerra che non hanno deciso loro. È giunto il momento che coloro che combattono fermino la violenza e raggiungano una soluzione politica. Questo è l'unico modo per risparmiare le vite dei bambini e prevenire ancora più miseria e dolore per le famiglie coinvolte in questo conflitto", ha concluso Chaiban.