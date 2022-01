Spagna: ministero Esteri Albares riferirà con urgenza al Congresso su situazione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha chiesto di riferire urgentemente di sua iniziativa il 25 gennaio al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) in considerazione della "straordinaria situazione" che si sta sviluppando intorno alla crisi in Ucraina. Lo hanno rivelato fonti ministeriali consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", spiegando che sarebbe l'unico giorno disponibile dato che domani il ministro sarà a Bruxelles per il Consiglio Affari esteri Ue, mentre il 26 accompagnerà il re, Felipe VI, alla cerimonia di investitura della nuova presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, e non tornerà fino al 28 gennaio. Negli ultimi giorni, Albares ha sostenuto che ora è il momento del dialogo e della diplomazia per facilitare la distensione con la Russia, ma ha chiarito che il governo spagnolo sarà al fianco dei suoi partner e alleati per "qualsiasi eventualità". (Spm)