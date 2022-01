Emirati: Lega araba condanna attacco Houthi ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Araba ha condannato l'attacco rivendicati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro la capitale emiratina Abu Dhabi lo scorso 17 gennaio e ha chiesto di classificare il gruppo come organizzazione terroristica. È quanto emerso da una sessione straordinaria del Consiglio della Lega araba in corso oggi al Cairo a livello di delegati permanenti, con la presidenza di turno del Kuwait. In questa occasione, la Lega araba ha accolto con favore la solidarietà dei Paesi e delle organizzazioni regionali e internazionali nei confronti degli Emirati, sottolineando che “questi attacchi terroristici commessi dalla milizia Houthi costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario e rappresentano una minaccia reale per le strutture civili vitali, le forniture energetiche e la stabilità dell'economia globale, oltre a costituire una minaccia per pace e sicurezza regionale”. La Lega araba ha inoltre invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumere una posizione decisa e unitaria nei confronti degli attacchi Houthi. (segue) (Res)