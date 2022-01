Covid: Bonaccini, sperimentazione self-testing in Emilia Romagna sta funzionando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- In Emilia Romagna "abbiamo messo in campo una sperimentazione per cui coloro che hanno fatto tre dosi di vaccino, se vogliono verificare la loro positività, e sono asintomatici, possono fare un test rapido e, se positivi, scriverlo sul fascicolo sanitario elettronico e mettersi da soli in quarantena". Lo ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a "Domenica in", su Rai1. "Questi primi giorni mostrano che la sperimentazione sta funzionando", ha aggiunto. Così "si snelliscono le procedure e i tempi", ha spiegato. (Rin)