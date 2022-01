© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un alleggerimento delle misure anti-Covid, "ma al momento opportuno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a "Domenica in", su Rai1. "Non potremo farlo in questa settimana, forse tra dieci giorni", ha aggiunto. (Rin)