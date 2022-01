Lavoro: Cgil Roma su Alitalia Cai, da tribunale sentenza innovativa per Inps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta avanzata dall'Inps - precisa la Cgil - è stata pari a varie decine di migliaia di euro – per alcuni oltre i centomila euro – e, in più, l'istituto ha iniziato a trattenere le somme decurtando l'indennità Cigs di cui i dipendenti godevano nel rapporto ricostituito. I lavoratori si sono trovati, quindi, in una situazione nella quale, l'aver fatto valere il loro diritto all'annullamento del licenziamento, aveva creato loro un gravissimo danno poiché a fronte di 12 mesi di retribuzioni dovevano all'Inps oltre 48 mesi di indennità di disoccupazione. I lavoratori, quindi, hanno proposto ricorso in Tribunale contro l'Inps, assistiti da un'equipe di avvocati dell'Inca, della Filt Cgil e della Cgil Roma centro ovest litoranea per far accertare l'illegittimità della richiesta e delle trattenute. Con una sentenza innovativa (n. 394/22), il Tribunale di Roma ha accolto le tesi dei lavoratori e ha dichiarato che l'Inps ha diritto alla ripetizione dell'indennità erogata solo nei limiti di quanto percepito dai lavoratori a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro. Si tratta di una sentenza significativa sia per la portata innovativa del principio che afferma sia perché dimostra come un collegio composto da varie professionalità possa essere vincente", conclude la nota del sindacato. (Com)