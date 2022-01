Regno Unito: ambasciata russa, Londra fermi provocazioni retoriche su Ucraina, situazione molto calda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ponga freno alle "provocazioni retoriche" in merito all'Ucraina, dato che è piuttosto pericoloso nell'attuale situazione di forte tensione. E' quanto ribadito dall'ambasciata russa a Londra in una nota a commento delle accuse lanciata dal ministero degli Esteri britannico, secondo cui Mosca vorrebbe sovvertire l'attuale governo in Ucraina per sostituirlo con uno su posizioni filorusse. "Chiediamo risolutamente a Londra di fermare le stupide provocazioni retoriche, piuttosto pericolose nell'attuale e calda situazione, e di contribuire agli autentici sforzi diplomatici volti a garantire garanzie affidabili di sicurezza europea", ha affermato l'ambasciata. La missione diplomatica ha aggiunto che il Regno Unito si è messo da parte a causa delle sue "politiche miopi" e ora contribuirebbe ad incoraggiare sentimenti anti-russi. "La logica è semplice: non passi giorno senza accusare la Russia di preparare una imminente invasione dell'Ucraina e, su questa base inventata, provi a fare il leader ideologico del 'mondo libero'", si legge ancora nella nota del corpo diplomatico. "Queste grida di battaglia giungono sullo sfondo di un evidente deterioramento delle competenze britanniche su Russia e Ucraina", ha concluso l'ambasciata russa a Londra. (Rum)