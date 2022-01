Honduras: Usa invitano attori politici a mantenere la calma dopo tensioni in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno invitato gli attori politici dell’Honduras a “mantenere la calma”, dopo che venerdì il Parlamento del Paese ha aperto i lavori della nuova legislatura in un clima di estrema tensione. “Gli Stati Uniti invitano gli attori politici a mantenere la calma, impegnarsi nel dialogo, astenersi dalla violenza e dalla retorica provocatoria e sollecitare i loro sostenitori a esprimersi pacificamente nel rispetto dello stato di diritto”, ha scritto l’ambasciata Usa in Honduras in un tweet. (segue) (Mec)