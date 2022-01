© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi vuole bene a Berlusconi avrebbe dovuto fermarlo prima" perché "non lo mandi avanti su un'impresa che non esiste". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rin)