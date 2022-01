Albania: elezioni comunali di marzo, campagna elettorale al via il 19 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale in Albania per il rinnovo delle amministrazioni in sei Consiglio comunali prenderà il via 19 febbraio. I partiti politici che desiderano partecipare alla prossima tornata elettorale, in programma il 6 marzo, dovranno registrarsi entro il 31 gennaio. Lo stesso termine è stato dato alle commissioni che saranno costituite da gruppi di elettori che intendano proporre un candidato indipendente. I candidati a sindaco dei comuni ancora vacanti di un primo cittadino avranno tempo fino al 9 febbraio per iscriversi alle elezioni. Le formazioni politiche del Paese dovranno presentare i loro candidati alla Commissione elettorale designata, fino a martedì 25 gennaio. I cittadini di Durazzo, Scutari Vore, Diber, Rrogozhine e Lushnje si recheranno alle urne il 6 marzo per votare i loro nuovi sindaci. (segue) (Alt)