- "Al Quirinale non si va contro i partiti", la "costituzione 'impedisce' di andare contro i partiti proprio per il sistema di votazione diverso da tutti gli altri". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Credo che la candidatura Draghi possa stare in piedi solo a condizione che abbia questo elemento politico, che non sia una cosa contro i partiti", ha aggiunto. (Rin)