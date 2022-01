Libia: premier Dabaiba, necessario evitare nuove fasi di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario impegnarsi nella creazione di una Costituzione ed evitare di entrare in nuove fasi di transizione che potrebbero prolungare ulteriormente la crisi. Lo ha dichiarato il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) Abdulhamid Dabaiba in occasione del suo intervento al forum “Constitution first” in corso a Tripoli. “Il problema attuale della Libia è l'assenza di una base costituzionale su cui si può costruire il processo democratico”, ha proseguito Dabaiba, sottolineando la necessità di creare una Costituzione e lasciare “che il popolo libico possa scegliere chi lo governa”. Il premier si è inoltre riferito ad alcuni partiti accusandoli di aver “redatto leggi che miravano a impedire a determinate persone di candidarsi”. L’appello di Dabaiba arriva pochi giorni prima di una sessione parlamentare, prevista tra il 25 e il 27 gennaio, in cui sarà presentata la nuova road map per delineare la prossima fase e decidere sul futuro delle elezioni e il destino del suo governo.(Lit)