Mali: un militare francese ucciso in attacco a base operativa di Gao

- Un militare francese è morto in Mali nell’attacco alla base operativa avanzata di Gao, colpita ieri dal tiro di mortai da parte di forze ostili alla coalizione internazionale a guida francese, che opera in Sahel nell'ambito dell'Operazione Barkhane. Lo ha annunciato oggi l’Eliseo in un comunicato. Si tratta del brigadiere Alexandre Martin, del 54mo reggimento d’artiglieria di Hyères. Si tratta del 53mo militare francese ucciso in combattimento nel Sahel dal 2013. (Frp)