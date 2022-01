Governo: Ciriani (Fd'I), maggioranza Draghi sarà sempre più debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ho l’impressione che il governo di larga maggioranza sarà sempre più debole e meno in grado di dare risposte al Paese". Lo ha detto Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, a Sky Tg24. "Rivendico il diritto del Paese a poter scegliere tra due poli, che saranno in grado di reagire meglio alle sfide che si dovranno affrontare", ha proseguito. "Il rischio è che Draghi non sia in grado di gestire una maggioranza che diverrà sempre più riottosa, man mano che si avvicina il 2023", ha concluso. (Rin)