© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- "La mia sensazione è che, se Draghi ha intenzione, come sembra, di traslocare al Quirinale, è perché non si sente più in grado di governare questa maggioranza". Lo ha detto Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, a Sky Tg24. (Rin)