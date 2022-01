Roma: incendio in appartamento, grave donna di 80 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in via Monte del Gallo, vicino al Vaticano a Roma. Una donna di 80 anni, che si trovava all'interno, è stata soccorsa e salvata dai carabinieri della compagnia San Pietro. La donna, intossicata dal fumo con problemi di deambulazione, era rimasta intrappolata in casa nel tentativo di recuperare il proprio cane, che è stato poi trovato privo di vita una volta spente le fiamme. L'anziana donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto anche i vigili del fuoco.(Rer)