Thailandia-Arabia Saudita: premier Prayuth in visita a Riad questa settimana

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, si recherà questa settimana in visita in Arabia Saudita, su invito del principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri saudita in un comunicato, secondo il quale il premier thailandese si recherà nel Regno tra il 25 e il 26 gennaio. “La visita giunge dopo diverse consultazioni che hanno portato ad una convergenza di opinioni su varie questioni di interesse comune”, prosegue il comunicato, sottolineando che la visita nasce dalla volontà del Regno di rafforzare le relazioni bilaterali.(Res)