Ucraina: ex deputato Murayev, serve nuova leadership, basta politici filo-occidentali e filo-russi

- L'Ucraina necessita di una nuova leadership politica che lavori solo per l'interesse nazionale. Lo ha affermato l'ex parlamentare ucraino Yevhen Murayev, in un post su Facebook. "Il tempo dei politici filo-occidentali e filo-russi in Ucraina è finito per sempre", ha scritto. "L'Ucraina ha bisogno di nuovi politici la cui politica sarà basata esclusivamente sui principi degli interessi nazionali dell'Ucraina e del popolo ucraino", ha aggiunto Murayev che secondo quanto dichiarato ieri dal ministero degli Esteri britannico sarebbe un potenziale candidato gradito dalla Russia per guidare l'Ucraina dopo un'offensiva militare da parte di Mosca. (segue) (Rum)