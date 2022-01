Milano: armato di piccone sfonda finestrini auto in sosta, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di stato hanno arrestato nel primo pomeriggio di ieri un 22enne di nazionalità egiziana per furto aggravato e continuato in via Morgantini, a Milano. Poco dopo le 13 i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti di piazzale Selinunte che riferivano di un uomo armato di piccone e vestito con una pettorina retroriflettente che stava sfondando i finestrini di alcune auto in sosta per poter rubare all’interno. Una volta giunti sul posto gli agenti lo hanno bloccato e arrestato dopo il tentativo di entrare in un’abitazione per continuare a rubare. Oltre al piccone il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello. (Rem)