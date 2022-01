Libia: fonti stampa, domani Consiglio sicurezza Onu su estensione mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una sessione domani per discutere dell’estensione del mandato della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Lo ha riferito l’agenzia di stampa libica “Lana”, secondo la quale la sottosegretaria generale dell'Onu per gli affari politici e di costruzione della pace, Rosemary Di Carlo, presenterà un rapporto sulla Libia. Il mandato dell’Unsmil è in scadenza il 30 gennaio ed è attualmente senza una guida. Il precedente inviato Onu, Jan Kubis, si è dimesso a poche settimane dalla data delle elezioni, previste per lo scorso 24 dicembre e poi rimandate. Il sostituto di Kubis è stato bloccato dal veto della Russia e dal Palazzo di Vetro hanno inviato in Libia la diplomatica statunitense Stephanie Williams, già numero due di Unsmil e architetta del provvisorio assetto istituzionale libico, in veste di consigliere speciale del segretario generale.(Lit)