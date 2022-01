Vaticano: Papa, capita che nostre prediche rimangono astratte senza toccare anima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A volte, capita che le nostre prediche e i nostri insegnamenti rimangono generici, astratti, non toccano l'anima e la vita della gente". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus a piazza San Pietro. "Mancano della forza di questo oggi, quello che Gesù 'riempie di senso' con la potenza dello Spirito. Si ascoltano conferenze impeccabili, discorsi ben costruiti, che però non smuovono il cuore e così tutto resta come prima". Il Pontefice ha poi aggiunto: "La predicazione corre questo rischio: senza l'unzione dello Spirito impoverisce la Parola di Dio, scade nel moralismo e in concetti astratti, presenta il Vangelo con distacco, come se fosse fuori dal tempo, lontano dalla realtà". (Civ)