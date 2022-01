Milano: tentata rapina in un bar, arrestato diciottenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera poco prima delle 20 gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato un diciottenne per rapina aggravata. Il soggetto, di nazionalità tunisina, si trovava con un’altra persona in un bar ristorante vicino alla stazione centrale, dopo aver minacciato il proprietario del locale per farsi consegnare dei soldi, quest’ultimo li ha invitati a sedersi e cenare, non avendo con sè denaro. Terminata la cena uno dei due avventori ha ripreso a minacciare il proprietario del bar con un coltello, mentre il secondo uomo ha cercato di farlo desistere. Chiamati gli agenti, il diciottenne armato di coltello è stato arrestato mentre la persona che era con lui è riuscita a dileguarsi. Il soggetto è stato arrestato per tentata rapina aggravata. (Rem)