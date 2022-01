Vaticano: Papa, seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello del Santo Padre, dopo la recita dell'Angelus a piazza San Pietro, affinché torni la pace in Ucraina: "Seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina - ha detto Francesco - e mettono in discussione la sicurezza nel continente europeo con ripercussioni ancora più vaste. Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà perché levino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana più che agli interessi di parte". Bergoglio ha poi osservato. "Chi persegue i propri scopi a danno degli altri, disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli". Il Pontefice, quindi, ha concluso: "Per questo, con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo 26 gennaio sia una giornata di preghiera per la pace". (Civ)