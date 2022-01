Israele: leader di Shas si dimette in seguito a patteggiamento per frode fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito israeliano di destra Shas, Aryeh Deri, ha presentato le proprie dimissioni alla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, come previsto dal patteggiamento raggiunto con la Procura in seguito alle accuse di evasione fiscale. Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”. Aryeh Deri, ex ministro dell'Interno e leader del partito ultra-ortodosso Shas, è stato accusato di evasione fiscale lo scorso anno e grazie al patteggiamento ha potuto evitare il carcere. In base a tale accordo, Deri ha ammesso di aver commesso alcune violazioni tributarie e si è impegnato a pagare una multa di 180 mila shekel (50 mila euro) e a lasciare il suo incarico di membro della Knesset. Mentre il leader di Shas ha annunciato le sua dimissioni, l'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta negoziando un patteggiamento per porre fine al suo processo per corruzione. Netanyahu, che dopo 12 anni consecutivi al potere non è riuscito a formare una maggioranza per formare un governo lo scorso giugno ed è ora leader dell'opposizione, si è dichiarato non colpevole di accuse di corruzione, violazione della fiducia e frode in tre casi per i quali è stato incriminato nel 2019. Al momento i colloqui si sarebbero bloccati sulla richiesta di Netanyahu di evitare di essere interdetto dai pubblici uffici. Netanyahu sta discutendo un accordo con il procuratore generale Avichai Mandelblit in base al quale si sarebbe dichiarato colpevole di una riduzione delle accuse e avrebbe commutato la pena detentiva in servizio alla comunità.(Res)