Energia: gasdotto Yamal-Europa, flussi da Germania verso Polonia restano costanti

- I flussi di gas dalla Germania alla Polonia attraverso il gasdotto Yamal-Europa, che di solito invia il gas russo verso l'Europa occidentale, sono stati costanti durante il fine settimana. E' quanto emerge dai dati pubblicato oggi dall'operatore di rete tedesco Gascade. Il collegamento del gasdotto tra Polonia e Germania funziona in modalità inversa dal 21 dicembre, esercitando pressioni al rialzo sui prezzi del gas in Europa. Il flusso fisico di gas iniettato attraverso il gasdotto Jamal-Europa dalla Russia verso la Germania si era interrotto a causa del rifiuto della compagnia energetica russa Gazprom di prenotare capacità di pompaggio per la stessa giornata del 21 dicembre dello scorso anno. L'infrastruttura energetica rappresenta circa un sesto delle esportazioni annuali di gas della Russia in Europa e Turchia. I flussi inversi osservati questa mattina sono stati leggermente superiori a 11,4 milioni di kWh/h, come si evince dai dati rilevati nel punto misurazione di Mallnow al confine tedesco-polacco, e dovrebbero mantenersi su questo livello fino alle prime ore di domani. I prezzi del gas di riferimento europeo hanno raggiunto il record precedente di 155 euro per MWh il 6 ottobre, per poi salire a un picco di 184,95 euro per MWh il 21 dicembre, quando il gasdotto Yamal ha invertito i flussi. (Geb)