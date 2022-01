Vaticano: Papa, Sant'Ireneo nuovo dottore della Chiesa per l'unità dei cristiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la recita dell'Angelus a piazza San Pietro, Papa Francesco ha annunciato la proclamazione a dottore della Chiesa di Sant'Ireneo, maestro di unità tra i cristiani. "Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ho accolto la proposta giunta da più parti - ha sottolineato Francesco - e ho proclamato Sant'Ireneo di Lione dottore della Chiesa universale. La dottrina di questo santo pastore e maestro è come un ponte fra oriente e occidente - ha proseguito Bergoglio - per questo noi lo indichiamo come il dottore dell'unità. Il Signore ci conceda per la sua intercessione di lavorare tutti insieme per la piena unità dei cristiani". (Civ)