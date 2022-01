Milano: spaccio di droga, polizia di Stato arresta due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti per detenzione e spaccio di droga da parte della polizia di Stato di Milano durante la scorsa notte. Gli agenti sono intervenuti poco dopo le 2:00 in piazzale Lugano dove hanno arrestato, a seguito di un controllo, un ragazzo diciannovenne di nazionalità italiana. A seguito della perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di undici grammi di marijuana e quattro grammi di hashish, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Un altro intervento degli agenti ha riguardato l’arresto in piazzale Segesta di un ventenne, di nazionalità egiziana, sorpreso durante uno scambio di sostanze stupefacenti con un altro uomo, un italiano 54enne. I poliziotti dopo averli fermati entrambi hanno trovato addosso allo spacciatore oltre a dosi di hashish anche 220 euro, probabilmente il provento dell’attività di spaccio. Il ventenne è stato arrestato mentre per il 58enne è scattata una sanzione. (Rem)