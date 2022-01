Egitto: EgyptAir lancia il suo primo volo “ecologico” verso Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera egiziana EgyptAir ha effettuato il suo primo volo che offre prodotti e servizi ecocompatibili, diretto verso la capitale francese Parigi. Lo ha dichiarato la compagnia in un comunicato, secondo il quale è il primo volo di questo tipo effettuato da una compagnia aerea africana. “Questo passo è in linea con la Vision 2030 dell'Egitto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, ha affermato il ministro dell'Aviazione civile Mohamed Manar, sottolineando che il settore attribuisce grande importanza al contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Il piano di EgyptAir mira a ridurre del 90 per cento l'uso di plastica monouso sui suoi voli. Il ministro Manar ha personalmente pilotato l’aereo verso Parigi con 219 passeggeri a bordo.(Cae)