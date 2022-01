Turismo: Garavaglia, uscire da narrazione terrorizzante Covid per alimentare voglia viaggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è oggi in visita a Plan de Corones (Kronplatz), in Alto Adige, dove ha incontrato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Arno Kompatscher, l’assessore della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ad agricoltura, turismo e protezione civile, Arnold Schuler, e i presidenti dei principali consorzi di impiantistica di risalita a fune e gli operatori del turismo locale. Lo rende noto il ministero in un comunicato. Dopo un esteso sopralluogo della località e una volta celebrato l’incontro istituzionale con le autorità, che hanno ringraziato il ministro per quanto fatto fino ad oggi, Garavaglia si è intrattenuto con gli operatori al fine di un franco colloquio per fare il punto della situazione. Al di là dell’aspetto economico, pur fondamentale, il ministro Garavaglia ha più volte sottolineato come sia essenziale il ritorno alla normalità e l’uscire da una narrazione terrorizzante sul Covid: nessuna sottovalutazione della pandemia, ha sottolineato il ministro, ma al tempo stesso nessuna enfasi eccessiva o totalizzante, al fine di rimettere in circolo la voglia di viaggiare e di alimentare il turismo, pur nel generale quadro di precauzione sanitaria. (segue) (Com)