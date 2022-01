India: esercito cinese comunica ritrovamento ragazzo scomparso nell'Arunachal Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito cinese ha informato oggi la controparte indiana del ritrovamento di un adolescente indiano scomparso nell'Arunachal Pradesh, Stato dell'India che la Cina rivendica come Tibet meridionale o Zangnan. “L’Esercito cinese ci ha comunicato di avere ritrovato un ragazzo scomparso nell’Arunachal Pradesh e che si stanno seguendo le dovute procedure”, ha reso noto l’Esercito indiano, come riferito dall’agenzia di informazione “Ani”. Non è stato tuttavia ancora confermato se si tratti o meno del 17enne Miran Taron, la cui scomparsa era stata comunicata dall'esercito indiano alle autorità di Pechino. (segue) (Inn)