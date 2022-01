India: esercito cinese comunica ritrovamento ragazzo scomparso nell'Arunachal Pradesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adolescente, identificato come Miran Taron, 17 anni, del villaggio di Zido, distretto dell'Upper Siang, stava cacciando insieme ad altre persone nell'area di confine tra i due Paesi martedì 18 gennaio, giorno in cui è scomparso. Un parlamentare del Partito del popolo indiano (Bjp), Tapir Gao, ha scritto su Twitter che il giovane era stato rapito dall'Esercito cinese e che le autorità erano state informate da un suo amico riuscito a scappare. A parlare di rapimento è stato anche un deputato statale del Congresso nazionale indiano (Inc), Ninong Ering, mentre Rahul Gandhi, figura di spicco del partito, in un tweet ha criticato il governo per il silenzio sul caso. (segue) (Inn)