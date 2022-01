India: esercito cinese comunica ritrovamento ragazzo scomparso nell'Arunachal Pradesh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della diffusione della notizia, il quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times" ha accusato gli organi di stampa indiani di aver fornito una lettura sensazionalistica dell'incidente, cercando l'opinione di alcuni esperti cinesi sulla vicenda. Qian Feng, direttore del dipartimento di ricerca presso l'Istituto nazionale di studi strategici dell'Università Tsinghua, ha dichiarato alla testata di ritenere le accuse di politici e media indiani "molto ridicole" e calunniose nei confronti della Cina, sottolineando che l'esercito non attraversa deliberatamente il confine per arrestare illegalmente gli abitanti. Qian ha poi precisato che esistono "casi in cui le persone provenienti da entrambi i lati del confine si perdono e accidentalmente entrano nelle reciproche aree, (caso in cui) vengono temporaneamente detenute. In tali casi, secondo la prassi adottata in passato dai due Paesi, le parti comunicano tempestivamente le circostanze e i detenuti vengono liberati". (segue) (Inn)