India: esercito cinese comunica ritrovamento ragazzo scomparso nell'Arunachal Pradesh (4)

- Lo Stato dell'Arunachal Pradesh, all'estremità nord-orientale dell'India, fu istituito nel 1987 dopo essere stato un Territorio dell'Unione dal 1971. La capitale è Itanagar. Il suo territorio è per la maggior parte conteso dalla Cina. Durante la guerra sino-indiana del 1962 le truppe cinesi superarono temporaneamente la linea McMahon, la demarcazione proposta dall'amministratore coloniale britannico Henry McMahon nella Convenzione di Simla del 1914 firmata dai rappresentanti britannici e tibetani e non riconosciuta né dall'India, indipendente dal 1947, né dalla Repubblica Popolare Cinese, nata nel 1949. L'Arunachal Pradesh ha meno di un milione e mezzo di abitanti. L'area centrale è abitata da cinque tribù tani (Tagin, Nyishi, Adi, Galo e Apatani); a est si distingue un'area mishmi con tre tribù principali (Idu, Digaro e Miju); nell'area occidentale vivono etnie tibetane. Anche la varietà linguistica è ampia: oltre trenta lingue, per la maggior parte della famiglia tibeto-birmana. I cristiani sono poco più del 30 per cento e gli induisti circa il 29 per cento; circa il 26 per cento sono animisti (Donyi-Polo) e più dell'undici per cento musulmani. L'economia è essenzialmente agricola. Riso, mais, miglio, grano, legumi, canna da zucchero, zenzero sono tra le principali colture. Anche le foreste costituiscono una risorsa importante. Lo Stato, inoltre, ha un grande potenziale nell'energia idroelettrica. (segue) (Inn)