Quirinale: Pd-Leu-M5s, tavolo per nome condiviso, delegazioni convocate in via permanente

21 luglio 2021

- "Nell'incontro delle delegazioni di Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali, tenutosi questa mattina alla Camera dei deputati, si è preso atto con soddisfazione del venir meno della candidatura più rappresentativa dell'intero centrodestra". È quanto si legge nella della nota diffusa al termine dell'incontro tra le delegazioni Pd, M5s e Leu. "Quanto avvenuto - si legge nel documento - conferma che in questo Parlamento nessuno da solo elegge il presidente della Repubblica. Come abbiamo sempre sostenuto, servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani, a maggior ragione in questo particolare e difficile momento per il Paese. Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare ad un tavolo con tutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso. Si è deciso che le delegazioni congiunte di M5s, Pd e Leu siano convocate in via permanente. Nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione", conclude la nota. (Com)