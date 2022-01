Grecia: stampa, 2 nuovi terminali Gnl sorgeranno a Corinto e Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia saranno realizzati altri due terminali per lo stoccaggio e la gassificazione di gas naturale liquefatto, impianti per la gestione dell'importazione e o esportazione di Gnl, rafforzando così la sicurezza dell'approvvigionamento e ottenendo un ruolo importante nel transito sfruttando al meglio la posizione strategica del Paese i corridoi per l'approvvigionamento dell'Europa e dei Balcani. Lo scrive il quotidiano di Atene "Kathimerini", secondo cui le società energetiche greche intendono sfruttare al massimo l'opportunità di quello che potrebbe essere una fonte energetica di transizione a livello europeo, in caso di approvazione finale della tassonomia verde stilata dalla Commissione, in vista dell'abbandono del carbon fossile. Inoltre il Paese vorrebbe sfruttare la necessità dei vicini balcanici di diversificare le proprie fonti e non essere così dipendenti dagli approvvigionamenti provenienti dalla Russia. Il quotidiano rileva che gli operatori del settore stanno "progettando e promuovendo" le infrastrutture per il loro ingresso nel sistema greco di Gnl. (segue) (Gra)