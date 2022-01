Grecia: stampa, 2 nuovi terminali Gnl sorgeranno a Corinto e Alessandropoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra porta di ingresso per il Gnl in Grecia sarà l'unità che il gruppo di raffinerie Motor Oil sta preparando nei suoi impianti vicino a Corinto. Si tratterà di un investimento che supererà i 300 milioni di euro e porterà il nome Dioryga Gas. L'unità avrà una capacità di stoccaggio di 210 mila metri cubi e una capacità di gassificazione di 132.000 MWh al giorno, con una domanda media annua stimata in 2,5 miliardi di metri cubi. Il suo completamento aumenterà dell'80 per cento la capacità di stoccaggio del sistema di gas greco, aumentando la sicurezza dell'approvvigionamento della Grecia. (Gra)